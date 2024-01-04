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Жильё в Gemeinde Voesendorf, Австрия

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Gemeinde Voesendorf, Австрия
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gemeinde Voesendorf, Австрия
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 1
Добро пожаловать в Нижнюю Австрию! Эта эксклюзивная квартира расположена на первом этаже с…
€550,000
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Параметры недвижимости в Gemeinde Voesendorf, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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