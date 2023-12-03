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Жильё в Gemeinde Mannersdorf am Leithagebirge, Австрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Gemeinde Mannersdorf am Leithagebirge, Австрия
Дом 5 комнат
Gemeinde Mannersdorf am Leithagebirge, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
€647,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Gemeinde Mannersdorf am Leithagebirge, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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