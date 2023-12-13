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Жильё в Gemeinde Jois, Австрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Gemeinde Jois, Австрия
Дом 5 комнат
Gemeinde Jois, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Добро пожаловать в Джойс - Бургенланд! Этот очаровательный семейный дом предлагает уникальны…
€597,000
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Параметры недвижимости в Gemeinde Jois, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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