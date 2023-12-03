Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Gemeinde Bruck an der Leitha

Жильё в Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€245,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти