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Шале в Баден, Австрия

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1 объект найдено
Шале 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией в Баден, Австрия
Шале 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией
Баден, Австрия
Количество спален 7
Площадь 3 400 м²
Историческая усадьба расположена в Бадене, Австрия. В шикарном доме в прошлом бывали различн…
€6,50 млн
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