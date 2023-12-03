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Дома в Eisenkappel-Vellach, Австрия

1 объект найдено
Дом с садом, с отоплением, с Kommunikacii provedeny в Eisenkappel-Vellach, Австрия
Дом с садом, с отоплением, с Kommunikacii provedeny
Eisenkappel-Vellach, Австрия
Площадь 283 м²
Уютная вилла площадью 283 кв.м. расположена в Оберальме, Зальцбург. Из этой солнечной резиде…
€2,17 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Eisenkappel-Vellach, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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