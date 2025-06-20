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Виллы в Каринтии, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Kuhweg, Австрия
Вилла 8 комнат
Kuhweg, Австрия
Число комнат 8
Площадь 507 м²
Количество этажей 3
Уникальность объекта: Шале было построено в 2020 году по канадской экологической технологи…
$4,38 млн
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Параметры недвижимости в Каринтии, Австрия

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