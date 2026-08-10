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Пентхаусы в Каринтии, Австрия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Lechnerschaft, Австрия
Пентхаус 3 комнаты
Lechnerschaft, Австрия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/1
Описание: Этот выставленный на продажу эксклюзивный пентхаус расположен в лучшем районе Миль…
$1,15 млн
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Параметры недвижимости в Каринтии, Австрия

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