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Отели в Целль-ам-Зе, Австрия

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1 объект найдено
Отель 2 950 м² в Maishofen, Австрия
Отель 2 950 м²
Maishofen, Австрия
Число комнат 40
Площадь 2 950 м²
Количество этажей 2
OrtImHerzenÖsterreichs,dereuropäischenSportregionZellamSee/SaalbachHinterklemmWinter-&Sommer…
$8,47 млн
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