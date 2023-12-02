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Виллы в Bezirk Wels-Land, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Мархтренк, Австрия
Вилла 4 комнаты
Мархтренк, Австрия
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Обладая эксклюзивным правом продажи объекта, мы рады представить вашему вниманию новый совре…
€629,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bezirk Wels-Land, Австрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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