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Коммерческая недвижимость в Bezirk Wels-Land, Австрия

1 объект найдено
Apartment House With Temporary Apartments ca.4% yield p.a. в Weisskirchen an der Traun, Австрия
Apartment House With Temporary Apartments ca.4% yield p.a.
Weisskirchen an der Traun, Австрия
Площадь 1 790 м²
The house consists of a full basement plus four upper floors and has a communal garden about…
$858,417
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