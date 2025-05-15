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Квартиры в Bezirk Wels Land, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Мархтренк, Австрия
Квартира 4 комнаты
Мархтренк, Австрия
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Этаж 3/2
Эта качественно отремонтированная двухуровневая квартира расположена на 3-м этаже ухоженного…
$346,965
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Параметры недвижимости в Bezirk Wels Land, Австрия

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