Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Фойтсберг
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Фойтсберг, Австрия

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Edelschrott, Австрия
Квартира
Edelschrott, Австрия
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Дом в Модриахе, 8583 Модриах, расположен в идиллической Штирии, в окружении нежных холмов и …
$518,911
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Фойтсберг, Австрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти