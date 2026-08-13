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Дома с садом в Фёлькермаркте, Австрия

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1 объект найдено
Дом 5 спален в Sankt Kanzian am Klopeiner See, Австрия
UP UP
Дом 5 спален
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Австрия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 448 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивный загородный дом с действующим туристическим бизнесом рядом с озером Клопайнер-Зе…
$681,812
НДС
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Параметры недвижимости в Фёлькермаркте, Австрия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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