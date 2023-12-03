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Земельные участки в Bezirk Voecklabruck, Австрия

1 объект найдено
Земельные участки в Schoerfling am Attersee, Австрия
Земельные участки
Schoerfling am Attersee, Австрия
Площадь 296 м²
Общие сведения:Недвижимость расположена на красивом склоне холма Шёрфлинг и составляет около…
€990,000
в месяц
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