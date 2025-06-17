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Квартиры в Филлахе, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Velden am Worther See, Австрия
Квартира 3 комнаты
Velden am Worther See, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира в 9220 Вельден на озере Вёртер предлагает идеальное расположение для семей и commut…
$691,874
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Параметры недвижимости в Филлахе, Австрия

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