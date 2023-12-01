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Дома в Bezirk Suedoststeiermark, Австрия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Мурек, Австрия
Дом 10 комнат
Мурек, Австрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
€575,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bezirk Suedoststeiermark, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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