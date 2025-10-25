Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Санкт-Пёльтен
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Санкт-Пёльтене, Австрия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Габлиц, Австрия
Вилла 4 комнаты
Габлиц, Австрия
Число комнат 4
Площадь 380 м²
Этот стильный частный дом расположен в одном из самых популярных жилых районов на западе Вен…
$1,15 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Санкт-Пёльтене, Австрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти