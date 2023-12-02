Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Коммерческая
  4. Санкт-Пёльтен
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Санкт-Пёльтен, Австрия

Инвестиционная В архив
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Инвестиционная
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Площадь 4 702 м²
Продается отремонтированный жилой дом с 10 жилыми единицами, 5 из которых были частично отре…
€1,05 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти