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Виллы в Bezirk Spittal an der Drau, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Бад Клайнкирххайм, Австрия
Вилла 8 комнат
Бад Клайнкирххайм, Австрия
Число комнат 8
Площадь 236 м²
Количество этажей 3
Эта эксклюзивная вилла, построенная в 2018 году, расположена в живописном регионе Санкт-Осва…
$1,15 млн
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