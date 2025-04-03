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Отели в Bezirk Spittal an der Drau, Австрия

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1 объект найдено
Отель 700 м² в Kremsbruecke, Австрия
Отель 700 м²
Kremsbruecke, Австрия
Число комнат 18
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
На высоте 1530 м. прямой подъемник, BabyliftenundDe-kischlegen, предлагает, что единица древ…
$1,18 млн
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