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Жилье в Bezirk Spittal an der Drau, Австрия

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Lechnerschaft, Австрия
Пентхаус 3 комнаты
Lechnerschaft, Австрия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/1
Описание: Этот выставленный на продажу эксклюзивный пентхаус расположен в лучшем районе Миль…
$1,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Lechnerschaft, Австрия
Квартира 3 комнаты
Lechnerschaft, Австрия
Число комнат 3
Площадь 88 м²
На продажу выставлена эксклюзивная 3-комнатная квартира площадью 87,61 м², расположенная в М…
$1,04 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Spittal an der Drau, Австрия

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