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Жильё в Bezirk Sankt Veit an der Glan, Австрия

1 объект найдено
Квартира в Gloednitz, Австрия
Квартира
Gloednitz, Австрия
Площадь 2 600 м²
$1,35 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Sankt Veit an der Glan, Австрия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов