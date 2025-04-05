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Квартиры в Bezirk Ried im Innkreis, Австрия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Aurolzmuenster, Австрия
Квартира 2 комнаты
Aurolzmuenster, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Почувствуйте очарование и элегантность прошлых эпох, сочетающиеся с современным комфортом и …
$361,425
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Квартира 2 комнаты в Aurolzmuenster, Австрия
Квартира 2 комнаты
Aurolzmuenster, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Купите свою квартиру в замке Innviertler Versailles Жилье и аренда Откройте для себя ш…
$233,340
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Aurolzmuenster, Австрия
Квартира 2 комнаты
Aurolzmuenster, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Ощутите очарование и элегантность прошлых эпох, сочетающиеся с современным комфортом и стиле…
$489,230
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Параметры недвижимости в Bezirk Ried im Innkreis, Австрия

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