Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Bezirk Perg
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Bezirk Perg, Австрия

2 объекта найдено
Historic Villa в Grein, Австрия
Historic Villa
Grein, Австрия
Число комнат 25
Площадь 800 м²
Historic Villa This magnificent villa, built in 1902, embodies the timeless elegance and …
$1,98 млн
Оставить заявку
Historic villa with views of the Danube в Grein, Австрия
Historic villa with views of the Danube
Grein, Австрия
Площадь 5 м²
Historical Villa   The magnificent villa, constructed in 1902, embodies timeless elega…
$2,41 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти