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Дома в Оберпуллендорфе, Австрия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Неккенмаркт, Австрия
Дом 3 комнаты
Неккенмаркт, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этот прочный коттедж имеет входную комнату, кухню, две отдельные спальни для прогулок и ванн…
$110,815
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Параметры недвижимости в Оберпуллендорфе, Австрия

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