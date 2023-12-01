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Жильё в Оберпуллендорф, Австрия

2 объекта найдено
Квартира в Gemeinde Steinberg-Doerfl, Австрия
Квартира
Gemeinde Steinberg-Doerfl, Австрия
Площадь 9 742 м²
€99,000
в месяц
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Квартира в Gemeinde Steinberg-Doerfl, Австрия
Квартира
Gemeinde Steinberg-Doerfl, Австрия
Площадь 9 742 м²
Солнечный участок под застройку в сказочном курорте в часе езды от Вены - чистое ощущение от…
€99,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Оберпуллендорф, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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