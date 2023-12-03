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Дома в Нойзидль-ам-Зе, Австрия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Йоис, Австрия
Дом 5 комнат
Йоис, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€597,000
в месяц
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Дом в Gemeinde Neusiedl am See, Австрия
Дом
Gemeinde Neusiedl am See, Австрия
Площадь 120 м²
5 Таунхаусы ПРОДАНЫ - готовы к строительству - с 115 до 127 кв.м (в зависимости от типа дома…
€398,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Нойзидль-ам-Зе, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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