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Виллы в Bezirk Neunkirchen, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Gemeinde Edlitz, Австрия
Вилла 10 комнат
Gemeinde Edlitz, Австрия
Комнаты 10
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
На продажу выставлен земельный участок площадью около 1385 м2 с домом около 300 м2. На участ…
€620,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bezirk Neunkirchen, Австрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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