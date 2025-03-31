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Пентхаусы с гаражом в Мурау, Австрия

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1 объект найдено
Пентхаус с балконом, с лифтом, с кондиционером в Scheifling, Австрия
Пентхаус с балконом, с лифтом, с кондиционером
Scheifling, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
This representative lifestyle penthouse apartment in a completely renovated and expanded res…
$771,600
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Параметры недвижимости в Мурау, Австрия

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов