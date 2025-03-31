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Коммерческая недвижимость в Мурау, Австрия

1 объект найдено
Two Penthouse Suites versatile in use and with tourist rental possibility в Scheifling, Австрия
Two Penthouse Suites versatile in use and with tourist rental possibility
Scheifling, Австрия
Площадь 165 м²
This representative lifestyle penthouse apartment in a completely renovated and expanded res…
$770,027
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Рейтинг 4.9 / 5:
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