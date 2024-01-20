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Квартиры в Мурау, Австрия

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1 объект найдено
Квартира в Scheifling, Австрия
Квартира
Scheifling, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этот пентхаус для образа жизни в полностью отремонтированном и расширенном жилом комплексе…
€725,000
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Параметры недвижимости в Мурау, Австрия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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