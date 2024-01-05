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Продажа офисных помещений в Bezirk Moedling, Австрия

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1 объект найдено
Офис в Gemeinde Wiener Neudorf, Австрия
Офис
Gemeinde Wiener Neudorf, Австрия
Площадь 17 728 м²
€23,00 млн
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