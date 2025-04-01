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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Bezirk Mistelbach, Австрия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Bernhardsthal, Австрия
Квартира 3 комнаты
Bernhardsthal, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2
a shy; ne 3 - room apartment, top 6, plus k ü che, bath and toilet in the new condition.   T…
$602
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Bernhardsthal, Австрия
Квартира 4 комнаты
Bernhardsthal, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
DieseImmobiliebefindetsichinNiederösterreich,imOrt2275Bernhardsthal.DerOrtliegtimnördlichenT…
$538
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Bernhardsthal, Австрия
Квартира 4 комнаты
Bernhardsthal, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2
BernhardsthalistineineAutostundevonWienausleichtzuerreichen.ÖffentlichkannmanmiteinemZugjede…
$525
в месяц
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