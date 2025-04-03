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Коммерческая недвижимость в Леобен, Австрия

1 объект найдено
Great 4 Room Apartment With Two Balconies and Parking! Super Price! в Леобен, Австрия
Great 4 Room Apartment With Two Balconies and Parking! Super Price!
Леобен, Австрия
Число комнат 4
Площадь 98 м²
This is a very nice and bright 4 room apartment with two balconies and a beautiful distant v…
$245,722
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов