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Коммерческая недвижимость в Лайбниц, Австрия

1 объект найдено
Single Family House in Southeast Styria в Hengsberg, Австрия
Single Family House in Southeast Styria
Hengsberg, Австрия
Число комнат 10
Площадь 1 400 м²
Note in accordance with the Energy Performance Certificate Act: An energy performance certif…
$471,056
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