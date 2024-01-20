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Жильё в Ландекк, Австрия

1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Gemeinde Sankt Anton am Arlberg, Австрия
VIP
Вилла 10 комнат
Gemeinde Sankt Anton am Arlberg, Австрия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€5,50 млн
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Агентство
RE/MAX Immopartner Tyrol Immo GmbH
Языки общения
English, Deutsch

Параметры недвижимости в Ландекк, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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