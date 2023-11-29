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Земельные участки в Корнойбург, Австрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 370 м²
€325,000
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Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 370 м²
€325,000
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Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 370 м²
€325,000
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Земельные участки в Tresdorf, Австрия
Земельные участки
Tresdorf, Австрия
Площадь 1 м²
€299,000
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Земельные участки в Tresdorf, Австрия
Земельные участки
Tresdorf, Австрия
Площадь 2 м²
€395,000
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Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 3 м²
€1,49 млн
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Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 689 м²
€454,000
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Земельные участки в Langenzersdorf, Австрия
Земельные участки
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 741 м²
Этот участок под застройку, выходящий на юго-запад, продается в отличном месте поселения Бис…
€659,000
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