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Продажа офисных помещений в Корнойбурге, Австрия

1 объект найдено
Офис 267 м² в Langenzersdorf, Австрия
Офис 267 м²
Langenzersdorf, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
С большим вниманием к качеству и дизайну в строительстве это современное офисное здание приб…
$2,24 млн
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