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Инвестиционная недвижимость в Корнойбурге, Австрия

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 270 м² в Штоккерау, Австрия
Инвестиционная 270 м²
Штоккерау, Австрия
Площадь 270 м²
Дом был первоначально построен в конце 1950-х годов и был поднят или отремонтирован в середи…
$732,393
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