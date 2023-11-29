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Коммерческая недвижимость в Корнойбург, Австрия

1 объект найдено
Коммерческая в Tresdorf, Австрия
Коммерческая
Tresdorf, Австрия
Площадь 540 м²
Участок ок. 3039 м ² на продажу, состоящий из 5 смежных участков. Амбар имеет NFl ок. 200 m…
€694,000
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