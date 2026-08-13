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Жилье в Клагенфурте, Австрия

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1 объект найдено
Дом в Techelsberg am Worther See, Австрия
Дом
Techelsberg am Worther See, Австрия
$926,349
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Параметры недвижимости в Клагенфурте, Австрия

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