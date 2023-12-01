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Жильё в Клагенфурт, Австрия

2 объекта найдено
Дом в Techelsberg am Woerther See, Австрия
Дом
Techelsberg am Woerther See, Австрия
€850,000
в месяц
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Дом в Techelsberg am Woerther See, Австрия
Дом
Techelsberg am Woerther See, Австрия
€850,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Клагенфурт, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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