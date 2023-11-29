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Шале в Bezirk Kitzbuehel, Австрия

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3 объекта найдено
Шале с гаражом, с сауной, с отоплением в Кицбюэль, Австрия
Шале с гаражом, с сауной, с отоплением
Кицбюэль, Австрия
Площадь 3 м²
Элегантное шале с панорамным видом на горы расположено всего в нескольких минутах от всемирн…
€5,90 млн
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Шале с гаражом, с тренажерным залом, с отоплением в Кицбюэль, Австрия
Шале с гаражом, с тренажерным залом, с отоплением
Кицбюэль, Австрия
Площадь 3 м²
Оригинальное шале расположено в прекрасном горнолыжном районе Вильдер Кайзер, всего в 10 кил…
€1,90 млн
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Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Кицбюэль, Австрия
Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Кицбюэль, Австрия
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Очаровательное шале, расположенное среди живописных гор, находится в коммуне Аурах-кицбюэль,…
€2,19 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Kitzbuehel, Австрия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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