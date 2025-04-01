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Жильё в Кирхдорф-на-Кремсе, Австрия

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Micheldorf in Oberoesterreich, Австрия
Квартира 3 комнаты
Micheldorf in Oberoesterreich, Австрия
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Квартира расположена в доме с низким энергопотреблением в деревянном строительстве. Умные п…
$470,568
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Квартира 3 комнаты в Micheldorf in Oberoesterreich, Австрия
Квартира 3 комнаты
Micheldorf in Oberoesterreich, Австрия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
$481,386
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Квартира 2 комнаты в Micheldorf in Oberoesterreich, Австрия
Квартира 2 комнаты
Micheldorf in Oberoesterreich, Австрия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
$254,215
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Квартира 3 комнаты в Micheldorf in Oberoesterreich, Австрия
Квартира 3 комнаты
Micheldorf in Oberoesterreich, Австрия
Число комнат 3
Площадь 75 м²
$459,751
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Квартира 2 комнаты в Micheldorf in Oberoesterreich, Австрия
Квартира 2 комнаты
Micheldorf in Oberoesterreich, Австрия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Квартира расположена в доме с низким энергопотреблением в деревянном строительстве. Умные п…
$243,397
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