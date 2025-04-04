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Дома в Еннерсдорф, Австрия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Могерсдорф, Австрия
Дом 10 комнат
Могерсдорф, Австрия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом в Могерсдорфе, в прекрасном Бургенланде! Это уникальное сво…
$1,09 млн
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Параметры недвижимости в Еннерсдорф, Австрия

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