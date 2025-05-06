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Отели в Bezirk Hartberg Furstenfeld, Австрия

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2 объекта найдено
Очаровательный 4-звездочный бутик-отель Garni в термальном регионе Штирии. в Bad Loipersdorf, Австрия
Очаровательный 4-звездочный бутик-отель Garni в термальном регионе Штирии.
Bad Loipersdorf, Австрия
Число комнат 20
Площадь 7 560 м²
Откройте для себя этот очаровательный 4-звездочный бутик-отель Гарни, идиллически окруженный…
$2,32 млн
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Отель 1 200 м² в Bad Loipersdorf, Австрия
Отель 1 200 м²
Bad Loipersdorf, Австрия
Число комнат 20
Площадь 1 200 м²
RaumFürstenfeld,naheThermeLoipersdorfEntdeckenSiediesescharmante4-SterneBoutiqueHotelGarni,i…
Цена по запросу
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