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Жильё в Bezirk Hartberg-Fuerstenfeld, Австрия

2 объекта найдено
Дом в Sankt Johann in der Haide, Австрия
Дом
Sankt Johann in der Haide, Австрия
Площадь 876 м²
Количество этажей 3
На продажу выставлен жилой дом, расположенный посреди термального региона Штирии, в зеленом …
€2,55 млн
в месяц
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Квартира в Grosswilfersdorf, Австрия
Квартира
Grosswilfersdorf, Австрия
€260,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bezirk Hartberg-Fuerstenfeld, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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