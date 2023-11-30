Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Коммерческая
  4. Грац-Умгебунг
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Грац-Умгебунг, Австрия

Инвестиционная В архив
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная в Untere Schirning, Австрия
Инвестиционная
Untere Schirning, Австрия
Площадь 654 м²
Количество этажей 2
€1,15 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти