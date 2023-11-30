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Коммерческая недвижимость в Грац-Умгебунг, Австрия

1 объект найдено
Инвестиционная в Untere Schirning, Австрия
Инвестиционная
Untere Schirning, Австрия
Площадь 654 м²
Количество этажей 2
€1,15 млн
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