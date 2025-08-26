Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Bezirk Ganserndorf
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Bezirk Ganserndorf, Австрия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Хоэнау-ан-дер-Марх, Австрия
Вилла 5 комнат
Хоэнау-ан-дер-Марх, Австрия
Число комнат 5
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Тип: Частный жилой дом Участок: 610 м² Площадь: около 205 м² Год постройки: 1963 Отоплен…
$340,010
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Bezirk Ganserndorf, Австрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти